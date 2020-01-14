США перестали считать Китай валютным манипулятором

Соединенные Штаты перестали считать Китай валютным манипулятором и исключили страну из соответствующего списка. Об этом говорится в докладе американского министерства финансов по валютным вопросам, передает РИА Новости.

Министерство подчеркивает, что китайская сторона должна предпринять меры для усиления своей валюты. В частности, этому поспособствуют крепкие основы экономики страны и проводимая структурная политика, заявили там.

Минфин США назвал Китай валютным манипулятором в августе 2019 года. Это произошло после того, как Центробанк Китая начал опускать курс национальной валюты из-за решения США с 1 сентября 2019 года ввести пошлины на остальной китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов.

Слабый юань был одной из главных претензий американского президента Дональда Трампа к Китаю. В Вашингтоне считают, что ослабление китайской валюты приводит к тому, что цены на экспортные товары из КНР становятся несправедливо низкими, что наносит ущерб иностранным конкурентам, увеличивая положительное сальдо торгового баланса Китая.

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