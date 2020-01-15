Число пострадавших от аварийного сброса топлива самолетом в США выросло вдвое

Число пострадавших в результате аварийного сброса самолетом авиатоплива на ряд школ Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) выросло до 60. Об этом сообщает CNN.

Ранее сообщалось о 26 пострадавших — 17 детях и 9 взрослых.

Инспектор Департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Шон Фергюсон рассказал, что в результате инцидента горючее попало на территории пяти школ. У всех пострадавших раздражение кожных покровов, однако госпитализация никому не потребовалась. У большинства обратившихся за помощью симптомы прошли после обработки кожи водой с мылом.

Детям выдали медицинские халаты, чтобы они могли переодеться. Один из них рассказал телеканалу, что увидел падающие сверху капли воды. «Я думал, что это радуга, и я посмотрел вверх, и это был керосин», — сказал он.

Инцидент произошел 14 января. Пилот самолета авиакомпании Delta вскоре после вылета сообщил диспетчеру о технической неисправности на борту и запросил посадку.

Чтобы не превысить максимально допустимую посадочную массу лайнера, пилот решил не вырабатывать горючее, а применить аварийный сброс топлива. Поскольку оно было вылито на небольшой высоте, оно не успело рассеяться в воздухе и осело на земле.

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