Учительница шокировала детей видео о человечине и попала под следствие

В Южной Корее учительница английского языка из Канады показала школьникам видео про каннибализм. Теперь ей грозят обвинения в насилии над детьми, пишет издание South China Morning Post.

Канадка продемонстрировала ученикам четырехминутный фрагмент документального сериала «Би-би-си» «Раскрывая секреты» (Secrets of Everything). В ролике, выложенном на YouTube под названием «Какой вкус у человеческой плоти», ведущий посещает медицинскую лабораторию. Там ему делают биопсию и вручают пробирку с крохотным кусочком мышечной ткани его бедра. Затем он жарит и пробует котлету, которая по вкусу и аромату напоминает человечину.

Видео шокировало корейских школьников, некоторым из которых было не более шести лет. Чтобы не смотреть на экран, ее подопечные прятали лица в руках. По словам сотрудника правоохранительных органов, теперь учащиеся нуждаются в лечении от посттравматического стрессового расстройства. После жалобы родителей пострадавших канадкой заинтересовалась полиция. Она попала под следствие и не сможет покинуть Южную Корею до его завершения.

Учительница утверждает, что нашла видео после того, как один из учеников спросил у нее о вкусе человеческой плоти. «Хотя видео могло предназначаться для утоления невинного любопытства, родители были категорически против него, — сказали South China Morning Post в полиции. — Мы намерены предъявить ей обвинения».

В июне сообщалось, что американский мотоциклист съел собственную ногу, которую ампутировали после аварии. Знакомый повар помог ему сделать из нее тако, которым накормили друзей, желавших попробовать человеческое мясо.

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