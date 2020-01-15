Актриса из «Первого мстителя» объяснила убийство матери самообороной

Американская актриса Молли Фицджеральд, сыгравшая эпизодическую роль в супергеройском фильме Marvel «Первый мститель», объяснила убийство своей матери самообороной. Об этом в среду, 15 января, сообщает Fox News.

По словам Фицджеральд, ее мать напала на нее с ножом в их доме в Олейте, штат Канзас. Она якобы отобрала нож, ударив женщину насадкой для пылесоса, однако нападавшая не оставляла попыток атаковать ее, поэтому артистке пришлось ее убить.

Медики зарегистрировали незначительные порезы на теле актрисы. Аутопсия показала, что убитую перед смертью душили, также на ее теле обнаружили множество других травм, полученных, предположительно, в результате самообороны. Отмечается, что доказательств того, что погибшая держала нож во время конфликта, медики не нашли.

Отец актрисы заявил, что перед инцидентом ее поведение становилось все более агрессивным.

О произошедшем стало известно 2 января, убийство произошло 31 декабря 2019 года. Актриса сама вызвала полицию, заявив, что убила мать при самообороне. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили пожилую женщину с ножом в спине, Фицджеральд арестовали, ей предъявили обвинение в убийстве.

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