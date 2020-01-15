Украина предложила помощь Австралии и получила отказ

Правительство Австралии отказалось от предложения Украины по оказанию помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Украины.
Представители Австралии заявили о наличии достаточных ресурсов для преодоления последствий пожаров, в частности, для оказания помощи пострадавшим и восстановления инфраструктуры.
В МИД Австралии добавили, что постоянно взаимодействуют с украинскими властями о возможности предоставить Канберре гуманитарную помощь.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Киев готов отправить в Австралию около 200 специально подготовленных спасателей для борьбы с лесными пожарами.
От австралийских пожаров и их последствий погибли более миллиарда животных и птиц. Большинство из них стали жертвами голода или нападения хищников. Площадь пожаров в Австралии составляет 10 миллионов гектаров, что в 40 раз превышает площадь Москвы и в 303 раза — площадь Владивостока.