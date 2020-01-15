Слишком большой унитаз помешал мужчине закрыться в туалете гостиницы

Слишком большой унитаз помешал постояльцу отеля закрыться в туалете своего номера. Об этом сообщает The Sun.

Анонимная пара остановилась в одном из отелей Индианы, США. На кадрах, которые попали в распоряжение издания, запечатлен просторный номер отеля, а комментаторша хвалит его интерьер. Однако вскоре они находят изъян в дизайне. «Мой молодой человек заметил, что дверь в ванную комнату не закрывается из-за слишком большого унитаза, который они установили после ремонта», — рассказывает гостья.

После этого она пошутила, что уединение в этой гостинице не предусмотрено. В конце ролика пара разразилась смехом, недоумевая, как решить этот вопрос.

В январе пассажир попытался пошутить и случайно сломал туалет на борту самолета. В появившемся в сети видеоролике видно, как путешественник частично разматывает рулон туалетной бумаги, погрузив ее в унитаз, после чего нажимает кнопку смыва. В результате вместе с рулоном вылетает дозатор.

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