Sberbank Private Banking победил в международной номинации премии Global Finance

Подразделение Сбербанка Sberbank Private Banking признано авторитетным международным изданием Global Finance лучшим сразу в двух категориях: «Лучший Private Bank для владельцев бизнеса в Центральной и Восточной Европе» (Best Private Bank for Business Owners) и «Лучший Private Bank в России». Об этом говорится в сообщении банка.

Экспертное жюри конкурса World's Best Private Banks Awards 2019 отметило, что Сбербанк придерживается грамотной стратегии развития направления Private Banking.

В рейтинг вошли глобальные и региональные банки, предоставляющие услуги Private Banking. В частности, американский J. P. Morgan победил в номинации «Лучший частный банк в мире», Royal Bank of Canada получил звание «Самого инновационного банка», а UBS признан «Лучшим банком для владельцев бизнеса».

«Впервые мы получили награду не только в локальной номинации, но и в международной, — отметила руководитель Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова. — Завоевать признание экспертов Global Finance — это новый уровень не только для нас, но и для всей российской отрасли Private Banking».

Рейтинг Global Finance основан на финансовых показателях деятельности банков за период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года, результатах независимых исследований, а также оценках независимых экспертов, руководителей и инсайдеров отрасли.