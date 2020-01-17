Умерла звезда сериала «Да, господин министр»

Британский телевизионный актер Дерек Фолдс скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщила семья артиста, передает The Independent в пятницу, 17 января.

Причина смерти звезды не уточняется.

Фолдс наиболее известен по сатирическому ситкому «Да, господин министр» и его продолжению «Да, господин премьер-министр». В них актер исполнил роль Бернарда Вули, личного секретаря главного персонажа Джеймса Хэкера (Пол Эддингтон).

Артист также на протяжении 18 лет играл в британском сериале Heartbeat («Сердцебиение»). В начале 2000-х Фолдс завершил актерскую карьеру.

Ранее в пятницу стало известно о смерти американской характерной актрисы Нормы Майклз, сыгравшей в таких лентах, как «Отличница легкого поведения» и «Не шутите с Zоханом!» Ей было 95 лет.