Отец найденной в подвале 10-летней россиянки раскрыл свою версию событий

Найденная в подвале одного из общежитий города Карасук Новосибирской области 10-летняя девочка, которую, по некоторым данным, обнаружили в клетке, не сбегала из дома из-за ссоры с родителями. Об этом сообщил отец девочки Евгений в разговоре с телеканалом «360».

«Она ушла в музыкальную школу, потом со школы пошла домой и не вернулась, потому что было чрезвычайное происшествие, что ее закрыли в комнате. Она не могла выйти», — заявил Евгений, подчеркнув, что его дочь уже дома. Кто закрыл девочку и в какой комнате, мужчина не уточнил.

Ранее стало известно, что 10-летнюю жительницу Карасука нашли в клетке в подвале одного из общежитий через двое суток после исчезновения. Отыскать девочку помог кинолог Алексей Рассолов с собакой. Он заметил в подвале пространство под настилом — именно там находился ребенок. По версии следствия, девочка не возвращалась домой по причине ссоры с родителями.

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