Россия
 
Последние новости
В московском аэропорту Шереметьево открыли новый терминал
В России зафиксирована первая смерть от употребления снюса
Рогозин и Маск раскритиковали НАСА
Россия крупно вложилась в госдолг США
Пойманная жена «бога Кузи» назвала обвинения клеветой
Пассажиры перечислили недостатки российских поездов
Главный оппозиционер Украины усомнился в уходе премьер-министра
Ласковый кот стал причиной вражды двух соседок
Гонщик пережил клиническую смерть после аварии на «Дакаре»
Новости партнеров

Названа причина побега найденной в клетке 10-летней россиянки

Перейти в «Мою Ленту»

Найденная в подвале одного из общежитий города Карасук Новосибирской области 10-летняя девочка, которую, по некоторым данным, обнаружили в клетке, не возвращалась домой по причине ссоры с родителями. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, противоправных действий в отношении малолетней россиянки не совершалось, насильно ее никто не удерживал. Поиски продолжались около суток. Девочка сбежала после того, как вышла из музыкальной школы.

Ранее стало известно, что 10-летнюю жительницу Карасука нашли в клетке в подвале одного из общежитий через двое суток после исчезновения. Отыскать девочку помог кинолог Алексей Рассолов с собакой. Он заметил в подвале пространство под настилом — именно там находился ребенок. Как отмечало РИА Новости, Следственный комитет возбудил уголовное дело по части «в» пункта 1 статьи 105 УК («Убийство малолетнего»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стало известно о состоянии найденной в клетке 10-летней россиянки
Пропавшую 10-летнюю россиянку нашли в клетке
Россиянин обрил наголо шестилетнюю дочь, связал и избил ее палкой
Другие материалы рубрики
Россия00:0313 января

«Для начала нужен элементарный рост зарплаты»

Чего россияне ждут от жизни в 2020 году
11:26Сегодня

Обманом увезенной матерью в Азербайджан лесбиянке удалось сбежать из дома

11:18Сегодня

Соавтор закона о домашнем насилии в России пожаловалась на угрозы убийством

10:33Сегодня

Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей

Россия00:0111 января
Наталья Галеева у сгоревшего дома

«На нас управу не найдете! Мы отдельное государство!»

Россиянка пожаловалась на чиновников. После этого она потеряла приемных детей, мужа и дом
10:01Сегодня

Россияне обнаружили под деревом сидящий труп пропавшей два месяца назад женщины

09:25Сегодня

Стало известно о состоянии найденной в клетке 10-летней россиянки

09:04Сегодня

Россиянка перепила парацетамола и умерла

Россия00:01 5 января

«Запой полностью изолирует человека»

Россияне уходят во все тяжкие на новогодних каникулах. Почему выживут не все?
08:13Сегодня

Незакаленным россиянам раскрыли правила погружения в прорубь

10:28Сегодня

Помощник Керимова опроверг наличие у сенатора зарубежного гражданства

07:37Сегодня

Идею приоритета Конституции над международным правом назвали оправданной

Россия
Названа причина побега найденной в клетке 10-летней россиянки
Медведев ушел в отставку вместе с правительством
Что нужно знать о грядущих изменениях в политической системе России?
Обманом увезенной матерью в Азербайджан лесбиянке удалось сбежать из дома
Путин предложил изменить Конституцию
Каким должен быть главный закон страны по мнению президента
Соавтор закона о домашнем насилии в России пожаловалась на угрозы убийством
«Каждый житель СССР слышал об этих страшилках»
 
Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей
Все материалы
Мир
Кабус бен Саид Аль СаидАрабский чудотворец
Султан Омана сверг отца и променял роскошь на труд. За 50 лет он превратил колонию в богатую страну
Лавров рассказал о неготовности Хафтара и Сараджа заключить мирный договор
Африканские страсти
Россия и Турция хотят остановить войну в Ливии. Почему для них это так важно?
Россия рассказала о злоупотреблениях США
Китай, уходи!
На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
Стало известно о пытках над арестованным в Греции россиянином
Иран признал ответственность за гибель украинского Boeing
Система ПВО приняла пассажирский самолет за крылатую ракету
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский проведет «зарубежные консультации» по кандидатуре нового премьера
Алексей ГончарукПремьер-министр Украины ушел в отставку
Поводом стал скандал с прослушкой правительства
Украина обвинила Иран в препятствовании расследованию гибели Boeing 737
«Я выбью из тебя веру»
Ожоги, изнасилования и пытки. Как белорусская милиция безнаказанно истязает людей
Зеленский получил заявление премьер-министра Украины об отставке
Штурм президентского дворца в Сухуме 9 января 2020 года«Невозможно ничего сделать по закону»
В Абхазии снова свергли президента. Почему здесь так часто происходят революции?
Премьер-министр Украины подал в отставку
Все материалы
Экономика
Россия крупно вложилась в госдолг США
Михаил МишустинПутин выбрал нового премьера
Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно
«Северные потоки» попросили помощи у Германии
Приоткрыть завесу
Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
Россиянам рассказали об опасности уличных банкоматов
Наполовину полон
Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
В мире появилась ультрадорогая компания
Все материалы
Силовые структуры
В попытке разослать письма с ядом дипломатам обвинили пенсионеров МВД
«Тела убитых закапывали экскаватором»
Эта банда 10 лет терроризировала Забайкалье. Ее жестоких лидеров казнили свои же киллеры
Бывший полковник СКР рассказал о компромате и вбросе дезинформации о взятках
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Жену «бога Кузи» задержали после трех лет в бегах
«Они рыли могилы для будущих жертв»
В 90-е эта банда держала в страхе все Забайкалье. Ее боссы первыми в России убили вора в законе
Испания решила немедленно выслать переправлявшего в Россию золото вора в законе
Все материалы
Наука и техника
Рогозин и Маск раскритиковали НАСА
«Время паниковать»
 
В смартфонах Huawei появится реклама
«Предки славян кочевали по долинам рек»
Толпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?
Вход в атмосферу показали изнутри замены «Союза МС»
Будущее, которое мы заслужили
Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий
Решена загадка гигантских морских чудовищ
Все материалы
Спорт
Гонщик пережил клиническую смерть после аварии на «Дакаре»
«Я напуган до смерти. Но ради этого и выхожу в октагон»
Макгрегор против Серроне: где смотреть бой и на кого ставить
Появилось видео кровавой стычки Овечкина с американским соперником
Ловушка для Особенного
На чем можно заработать в 23-м туре АПЛ
Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»
«Нас окружали наркотики и перестрелки»
Детство в трущобах Буэнос-Айреса, покорение Англии и титулы: история Карлоса Тевеса
Глава UFC назвал условия для боя-реванша между Макгрегором и Нурмагомедовым
Все материалы
Культура
Умерла актриса из «Отличницы легкого поведения»
«Это как ситуация у нас в стране с новым премьер-министром»
Как Иван Вырыпаев делает революцию в русском театре
Эминем неожиданно для всех выпустил альбом
«Я всю жизнь чувствовал себя аутсайдером»
Венсан Кассель об уходе от образа мачо, протестах и «Особенных»
Ариану Гранде обвинили в краже припева из песни про наркодилера для 7 rings
«Бьешь первым или лежишь с разбитым таблом»
Как обычный российский пацан вырос и привез в страну Rammstein, Motorhead и Metallica
Умер сын Джона Толкина
Все материалы
Интернет и СМИ
Глухой американец подал в суд на Pornhub
«Расширить границы женского удовольствия»
Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
Соловьев накричал на эксперта в своем шоу
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
Совет из телешоу помог матери спасти переставшего дышать младенца
«Кучка идиотов, которые начитались теории»
Откуда на Западе взялись поклонники Сталина и почему они мечтают о ГУЛАГе
Водонаеву заподозрили в желании стать политиком
Все материалы
Ценности
Популярная японская певица вышла на сцену в кофте с русским матом
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
Неумелая стажерка нарастила клиентке ресницы и почти лишила ее зрения
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
Самая молодая миллиардерша в мире скопировала дизайн нижнего белья ради наживы
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
Опасный макияж подержанной косметикой станет трендом в 2020 году
Все материалы
Путешествия
В московском аэропорту Шереметьево открыли новый терминал
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»
Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
Пассажиры перечислили недостатки российских поездов
«Я узнал, что такое настоящая буря»
Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
В московском аэропорту заработали курилки
Открытие МиссисипиСын солнца
Как великий завоеватель открыл половину Америки, объявил себя богом и погиб из-за страсти к золоту
Стюардесса раскрыла способ мести хамоватым пассажирам самолета
Все материалы
Из жизни
Ласковый кот стал причиной вражды двух соседок
«Быстрее уже невозможно»
В самой незаконной гонке США не дают призов. Но ради победы в ней сорвиголовы готовы рискнуть жизнью
Заподозренного в убийстве человека слона загнали в воду и отшлепали палкой
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
Смертоносная схватка краснохвостого сарыча с крысиным полозом попала на фото
Константин Кокоуров«Кто знает, куда меня может занести»
История россиянина, перебравшегося в столицу Хорватии
Номера машины принесли мужчине десятки тысяч долларов
Все материалы
«АвтоВАЗ» подтвердил начало сборки «зимней» Lada Vesta
Хватает ли Audi A6 четырех цилиндров?
Знакомимся с самой бюджетной (пока что) модификацией бизнес-седана
Обновленный Mitsubishi Pajero Sport приедет в Россию без дизеля
Первый кроссовер Genesis в 30 фотофактах
Всё, что известно о корейском премиум-кроссовере Genesis GV80 на сегодняшний день
Chevrolet попросили возродить модель 15-летней давности
Самые продаваемые автомобили России за 2019 год
Топ-25 наиболее популярных моделей российского рынка за 12 месяцев
Появились подробности о внедорожнике УАЗ с турбомотором
Все материалы
Дом
Российская второклассница помогла раскрыть банду квартирных воровок
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Звезда 1990-х пригрозил жене невыплатой ипотеки
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Названы самые дорогие города мира
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
Россиянка продаст дом ради беременности от жителя Африки
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы