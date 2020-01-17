Названа причина побега найденной в клетке 10-летней россиянки

Найденная в подвале одного из общежитий города Карасук Новосибирской области 10-летняя девочка, которую, по некоторым данным, обнаружили в клетке, не возвращалась домой по причине ссоры с родителями. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону, передает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, противоправных действий в отношении малолетней россиянки не совершалось, насильно ее никто не удерживал. Поиски продолжались около суток. Девочка сбежала после того, как вышла из музыкальной школы.

Ранее стало известно, что 10-летнюю жительницу Карасука нашли в клетке в подвале одного из общежитий через двое суток после исчезновения. Отыскать девочку помог кинолог Алексей Рассолов с собакой. Он заметил в подвале пространство под настилом — именно там находился ребенок. Как отмечало РИА Новости, Следственный комитет возбудил уголовное дело по части «в» пункта 1 статьи 105 УК («Убийство малолетнего»).

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