Стало известно о состоянии найденной в клетке 10-летней россиянки

Найденная в городе Карасуке Новосибирской области десятилетняя девочка не ела и не пила около суток, а также получила переохлаждение и обезвоживание, но ее жизни и здоровью ничего не угрожает. О состоянии девочки рассказал представитель областного минздрава, передает РИА Новости.

На теле ребенка не обнаружили следов насилия или травм. Пока девочка находится в реанимации под наблюдением врачей, но 17 или 18 января ее хотят перевести в общую палату.

Ранее стало известно, что десятилетнюю жительницу Карасука нашли в клетке в подвале одного из общежитий через двое суток после исчезновения. Отыскать девочку помог кинолог Алексей Рассолов с собакой. Он заметил в подвале пространство под настилом — именно там находился ребенок. Как отметило РИА Новости, Следственный комитет возбудил уголовное дело по части «в» пункта 1 статьи 105 УК (Убийство малолетнего).

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