В России выросли цены на сотовую связь

Сотовые операторы в России повысили цены на мобильную связь: Tele2 увеличила стоимость архивных тарифов с 1 января, «Мегафон» — с 13 января, а «Вымпелком» («Билайн») — с 16 января. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По ее данным, стоимость тарифных планов не увеличил только МТС. Источник газеты, близкий к компании, сообщил, что МТС пока не повышал цены в федеральном масштабе, но в отдельных регионах это могло произойти. Также могли подорожать некоторые дополнительные услуги.

В «Мегафоне» пересмотр условий некоторых архивных тарифов объяснили ростом потребления услуг абонентами. «Изменения коснулись небольшого числа абонентов, подключенных к немассовым архивным тарифам», — уточнили в компании.

Представитель Tele2 в свою очередь отметил, что стоимость открытых для подключения и переходов тарифов не выросла. По его словам, незначительные корректировки абонентской платы затронули около 15 процентов тарифных планов. В компании также заверили, что, несмотря на рост цен, удельная стоимость пользования мобильной связью для абонентов снижается. «Это происходит за счет того, что меняется профиль потребления абонентов, пользователи выбирают пакеты с большим наполнением интернет-трафика и минут», — сказал собеседник «Ведомостей».

В декабре 2019 года агентство Content Review пришло к выводу, что мобильная связь в России в 2020-м может подорожать на 17-18 процентов. Главной причиной подорожания назвали необходимость соблюдения «пакета Яровой» — положений закона о противодействии терроризму, а также требования закона об устойчивом Рунете.

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