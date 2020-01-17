В Минске облили краской памятник Пушкину

В центре Минска облили красной краской памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает Telegam-канал «Sputnik Беларусь».

Краской облили руки у памятника. Вандалов ищет милиция. Это не первая атака на монумент: несколько месяцев назад Пушкину раскрасили голову, сообщает «Минск-Новости». Тогда проблему устранили за несколько дней.

Бронзовая фигура Пушкина была установлена в 1999 году на берегу Свислочи как подарок Минску от Москвы в честь 200-летия со дня рождения поэта.

Ранее в Белоруссии уже случались скандалы вокруг памятников Пушкину. В 2015 году в Могилеве поставили статую поэта со строчками из стихотворения «Клеветникам России», которые часть жителей посчитали проявлением «агрессивного отношения России к другим странам и народам». Сообщалось, что через несколько дней надпись закрасили.

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