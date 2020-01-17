Россиянку осудили на 13 лет тюрьмы за смерть ребенка в запертой квартире

Кировский областной суд приговорил к 13 годам колонии общего режима местную жительницу Марию Пленкину, которая оставила трехлетнюю дочь на неделю одну дома без еды и воды, что привело к ее смерти, сообщает ТАСС.

Мать признали виновной в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью (часть 2 статьи 105 УК). Максимальное наказание за это преступление — 20 лет тюрьмы. Гособвинение просило осудить ее на 13 лет и 3 месяца и оштрафовать на семь тысяч рублей. Сама женщина признала вину, добавив, что действительно оставила ребенка надолго в запертой квартире, но не желала ему смерти.

Тело ребенка нашла бабушка 20 февраля, в тот день она собиралась поздравить внучку с днем рождения. По данным суда, голая мертвая девочка лежала на диване, в квартире было прохладно (плюс 15 градусов), разбросаны мусор и игрушки. Перед уходом мать перекрыла вентили на трубах, и в квартире не было воды. Из еды она оставила две бутылки йогурта, упаковку сарделек и мясо курицы.

По данным суда, все семь дней, что родительницы не было дома, она находилась с подругой, ходила в ночной клуб и парикмахерскую. Окружающим она говорила, что за дочерью присматривают. Соседи женщины рассказывали, что ребенок часто оставался один, иногда на несколько дней. Участковый знал об этом и никак не реагировал.

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