Немец Марсель Деттманн выступит в клубе «Мутабор»

Немецкий диджей и исполнитель техно Марсель Деттманн (Marcel Dettmann) выступит в московском клубе «Мутабор» на совместном мероприятии российской команды System 108 и нидерландского лейбла Clone Record. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На вечеринке заявлены участники Clone Record — владелец лейбла Serge, американец Detroit In Effect и немец Ryan James Ford, а также нидерландцы Paul Du Lac и Mad Miran. Помимо этого, в мероприятии примут участие представители команды System 108, такие как Philipp Gorbachev, Bejenec, Mujuice, Mashkov, Adamov, Boym и Knigi.

Вечеринка запланирована на 1 февраля. Подробнее о мероприятии можно узнать в Facebook. Приобрести билеты можно на сайте System 108.

Марсель Деттманн — 42-летний резидент берлинского клуба Berghain. Он занимается музыкой с 1994 года, владеет собственным лейблом Marcel Dettmann Records.

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