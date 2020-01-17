После жалоб воспитанниц российского приюта на педагога завели дело

В Татарстане следователи возбудили уголовное дело после жалоб воспитанниц на домогательства сотрудника приюта «Акчарлак». Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, расследование ведется по статье 132 УК РФ («Насильственных действиях сексуального характера»), подозреваемый устанавливается.

Уголовное дело было возбуждено по факту публикации видео с сообщением о преступлении, которое вызвало большой общественный резонанс, уточнил источник.

15 января на YouTube было размещено видео, в котором несовершеннолетние воспитанницы приюта рассказали о приставаниях сотрудника по имени Марсель абый.

YouTube/ НЕТ ПРОИЗВОЛУ РУ

По словам девочек, мужчина трогал их за интимные места во время занятий физкультурой, делал массаж. Воспитанницы сообщили, что руководство приюта знает о домогательствах сотрудника, его уже штрафовали за непристойное поведение. После наказания мужчина прекратил приставания, но затем вскоре возобновил их.

Следователи установили авторов видео, которые беседовали с несовершеннолетними и лицо, опубликовавшее его на YouTube, указал собеседник издания. В приюте в настоящее время работает оперативно-следственная группа.

В «Акчарлак», расположенном в селе Верхний Тимерлек, находятся дети с трех до 18 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Учреждение рассчитано на 25 мест.

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