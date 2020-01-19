Москвичам пообещали небольшой снег

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал, что в середине недели в Москве выпадет снег и будет радовать местных жителей в течение трех дней. Об этом сообщает ТАСС.

Синоптик отметил, что в среду, 22 января, температура воздуха днем будет достигать до минус двух градусов, а ночью — до минус шести. Вильфанд отметил, что москвичей ждут метели в связи с усилением ветра. Однако уже к концу недели температура вновь повысится.

Ранее метеоролог сообщил, что суровых крещенских морозов в стране не будет. В ночь на Крещение столбик термометра опустится до минус трех-пяти градусов, днем температура также будет ниже нуля.

Тепловые аномалии регистрировались на протяжении всей первой половины зимы. В азиатской части погода была более изменчива.

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