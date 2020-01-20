Капитализм признали вредным и неэффективным

Большинство населения мира считает капитализм вредным и неэффективным, причем такого мнения придерживаются даже в развитых странах. Такие выводы следуют из отчета Edelman Trust Barometer, который основан на проведенном в октябре-ноябре прошлого года опросе.

Респондентами выступили более 34 тысяч человек в 28 странах. В среднем капитализм не поддерживают 56 процентов из них. Больше всего сомневающихся в капитализме в Таиланде и Индии — 75 и 74 процента соответственно.

Не многим меньше их во Франции (69 процентов). Похожие настроения наблюдают в таких европейских странах, как Италия (61), Испания (60), Нидерланды (59), Ирландия (57), Германия (55) и Великобритания (53). В России практически среднемировой показатель — 55 процентов опрошенных признали капитализм неэффективным.

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Отмечается, что разочарование не связано с возрастом или полом — во всех категориях доля пессимистично настроенных респондентов примерно одинакова.

Вместе с разочарованием в капитализме отмечается и рост недоверия к основным социальным институтам, причем с таким же показателем. Так, 57 процентов участников опроса уверены, что органы власти служат интересам только некоторых групп общества. Противоположного мнения придерживаются только 30 процентов опрошенных.

Авторы исследования полагают, что причиной такой тенденции стало растущее неравенство и страх людей за собственное будущее, в том числе боязнь потерять работу. В среднем среди опрошенных только 47 процентов верят, что через пять лет они будут жить лучше. В России этот показатель составляет 34 процента. Большим оптимизмом отличаются такие неблагополучные страны, как Кения (90) и Индонезия (80), а также Китай (69) и Саудовская Аравия (68).

Ранее благотворительная организация Oxfam выяснила, что совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем у 4,6 миллиарда людей с более низкими доходами, то есть больше чем у половины населения Земли. А если взять 22 богатейших мужчин, то у них накоплений столько же, сколько у всех женщин Африки.

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