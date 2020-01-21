Опубликовано видео первой встречи Путина с новым правительством

Появилось видео первой встречи президента России Владимира Путина с новым составом правительства. Запись опубликовало принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Путин поздравил членов кабмина с новыми постами и заявил, что для каждого из них это станет серьезным испытанием. «Я желаю всем вам успеха. В вашем успехе заинтересованы не только вы и мы — вся страна в этом заинтересована», — сказал глава государства.

Он также заметил, что часть министров, работавших в предыдущем составе, осталась на своих местах, но в то же время произошло большое обновление.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в свою очередь поблагодарил Путина за оказанное доверие.

Ранее 21 января сообщалось, что президент охарактеризовал новый состав правительства как сбалансированный.

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