Женщина отомстила изменившему мужу и замуровала его коллекцию

В Великобритании женщина отомстила изменившему ей мужу, замуровав его коллекцию виниловых пластинок в пол для своей новой кухни. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

47-летняя Соня Бартон давно хотела отремонтировать свою старую кухню. Она прожила 13 лет в частном доме в городе Белпере. Идея использовать виниловые пластинки для декорирования кухонного пола появилась у нее задолго до развода, а измена мужа стала веским поводом воплотить мечту в жизнь. Ремонт на кухне Соня начала в октябре 2018-го. «Я выбирала дизайн плитки целую вечность и не смогла в итоге на чем-то остановиться. Поэтому купила обычную белую плитку и решила декорировать ее самостоятельно». Чтобы пользоваться кухней во время ремонта и вместе с этим не торопить творческий процесс, она преобразовывала помещение поэтапно.

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Плитку женщина украсила пестрыми пуговицами, кнопками, монетами и блестками. В центральной части пола она разместила музыкальные пластинки бывшего супруга. Все декорации Соня закрепила прозрачной смолой. В общей сложности на проект мечты Бартон потратила 2500 фунтов стерлингов (202 тысячи рублей). По ее оценкам, самым затратным элементом декора стали пять тысяч миниатюрных цветочных пуговиц. Женщина также перекрасила в яркие цвета двери и ящики.

Несмотря на большие временные и финансовые затраты, Соня получила огромное удовольствие от процесса ремонта кухни. «Это было моим любимым делом. Я проводила все вечера и выходные, работая над кухней». Соня Бартон добавила, что все ее друзья и родственники были поражены результатом. Некоторые считают ее сумасшедшей. «Это помешательство, я знаю», — призналась Соня. Но ремонт помог ей стать счастливой: «Каждый раз, заходя на кухню, я всегда улыбаюсь, независимо от того, в каком я настроении». Соня Бартон добавила, что пол заставляет ее смеяться каждый раз, когда она его видит.

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