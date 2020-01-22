Ветеран ГРУ рассказал об автоматной стрельбе в Примакова

Ученый-востоковед Леонид Медведко, принимавший участие в создании аналитической службы ГРУ Минобороны СССР, рассказал «Московскому комсомольцу» о случае автоматной стрельбы в Евгения Примакова, когда тот был корреспондентом газеты «Правда» на Ближнем Востоке.

По словам Медведко, инцидент произошел зимой 1965 года в Дамаске, где он и Примаков пересеклись по работе. Они стали очевидцами стычки солдат с повстанцами (тогда у власти в Сирии были баасисты, в 1966-м их свергли более молодые однопартийцы во главе с Хафезом Асадом — прим. «Ленты.ру»), и Примаков, находясь в корпункте ТАСС, забрался на стол, чтобы запечатлеть происходящее.

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«Солдаты заметили, что какой-то человек их снимает на фото, и один из них дал в нашу сторону очередь из автомата. К счастью, пули прошли мимо. Примаков сразу же спрыгнул со стола, мы пригнулись, прячась за стенкой», — вспоминает ветеран ГРУ.

После работы в журналистике Примаков сделал карьеру политика и дипломата, кроме того, возглавлял органы внешней разведки СССР и России. После распада Советского Союза был министром иностранных дел, депутатом Госдумы, возглавлял правительство при президентстве Бориса Ельцина. После его отставки, по информации источников, выполнял на Ближнем Востоке некие конфиденциальные поручения Владимира Путина. Умер в 2015 году, в Москве его память увековечена, в частности, в виде скульптуры напротив здания МИД и мемориальной доски в Скатертном переулке, где политик жил с 1996 года.

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