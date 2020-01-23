Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии

В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.

Известно, что происшествие случилось в штате Новый Южный Уэльс. Сообщается, что обломки C-130 были обнаружены недалеко от города Кума на юге штата. О причине случившегося пока неизвестно. Первоначально наземные службы потеряли контакт с пожарным самолетом, после чего началась поисково-спасательная операция.

Лесные пожары бушуют на территории Австралии с сентября 2019 года. От пожаров и их последствий погибли более миллиарда животных и птиц. Большинство из них стали жертвами голода или нападения хищников. Площадь пожаров в Австралии составляет 10 миллионов гектаров, что в 40 раз превышает площадь Москвы и в 303 раза превышает площадь Владивостока.

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