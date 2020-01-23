Мать с ребенком выслали из Турции в Белоруссию за связи с террористами

Гражданку Белоруссии вместе с семилетним ребенком выслали из Турции по подозрению в связях с террористами. В республике проверяют информацию, сообщает Sputnik Беларусь.

«Они уже доставлены в Минск, идет выяснение информации, всех обстоятельств и причин высылки», — рассказали источники агентства в правоохранительных органах Белоруссии.

Женщина и ее ребенок находились в лагере для членов семей погибших врачей. Ее муж, гражданин другой страны, погиб в одном из государств Ближнего Востока. Собеседник агентства усомнился, что мать и ребенок могли иметь какое-либо отношение к террористам. «Они не воевали», — подчеркнул он.

В правоохранительных органах отметили, что случаи высылки или экстрадиции граждан Белоруссии по подозрению в связях с террористами и экстремистами единичны.

В декабре сообщалось, что Британия из-за закона о беженцах не смогла выслать кенийца, обвиняемого в хранении материалов террористической направленности.

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