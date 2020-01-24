Авиакомпания заклеивала повреждения самолетов обычным скотчем и попалась

Сотрудники казахстанской авиакомпании Bek Air, чей борт потерпел крушение в декабре 2019 года, заклеивали повреждения самолетов обычным скотчем и попались. Об этом пишет «Интерфакс».

Во время проверки лайнеров перевозчика инспекторы Авиационной администрации Казахстана зафиксировали ряд повреждений у самолетов. На одном из них они обнаружили заклеенные скотчем сервисные люки со следами износа. «Скотч можно использовать, но это должен быть специальный скотч. Но тот, что был обнаружен нашими инспекторами, не авиационный», — заявила начальник безопасности полетов Линда Орледи.

Эксперты также выявили и другие нарушения: течь масла с двигателей самолетов, износ шин и отслоение стекла в кабине пилотов. В одном из авиалайнеров нашли вмятины на важнейших деталях, с которыми, по словам Орледи, летать запрещено.

Отмечается, что авиакомпания не фиксировала перечисленные нарушения в специальных журналах.

Авиалайнер Bek Air рухнул на жилые дома утром 27 декабря во время взлета из аэропорта Алма-Аты. Основной причиной крушения самолета назвали обледенение. По данным МВД страны, 12 человек погибли и 49 пострадали. После авиакатастрофы в Казахстане запретили полеты пассажирских лайнеров Fokker-100 до выяснения причин катастрофы. Весь авиапарк компании Bek Air состоит именно из таких лайнеров.

В декабре 2019 года пассажиры Alitalia сфотографировали сотрудника авиакомпании, заклеивающего повреждение самолета скотчем перед вылетом. Однако издание сообщает, что сотрудник Alitalia использовал специальный скотч Speed Tape, который зачастую применяется в целях устранения незначительных пробоин и царапин.

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