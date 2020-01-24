Шойгу предложил странам НАТО поиграть

Министр обороны России Сергей Шойгу предложил странам НАТО принять участие в Армейских международных играх (АрМИ). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Министерство обороны направило в этом году предложение поиграть 90 государствам, включая членов Североатлантического альянса. По словам Шойгу, за предыдущие пять лет в играх приняли участие свыше 20 тысяч военных 40 стран. Всего в 2020 году ожидается приезд 250 команд общей численностью шесть тысяч человек. Известно, что в Вооруженных силах России сейчас проходят отборочные этапы игр с участием около 50 тысяч человек.

В прошлом году Шойгу говорил, что страны НАТО не отправляют делегации для участия в Армейских международных играх из-за нежелания признаться в недостатках своей техники.

АрМИ — учебно-боевые состязания российских военных и их коллег из ряда других государств — в этом году пройдут в шестой раз с 23 августа по 5 сентября.

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