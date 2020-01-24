У фильмов «На игле» и «Реквием по мечте» обнаружили психотерапевтический эффект

Российские психологи назвали картины, способные оказывать на человека психотерапевтический эффект. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные опроса телеканала «Синема».

Так, специалисты обнаружили положительное влияние у таких фильмов о наркозависимости, как «На игле» и «Реквием по мечте». По их словам, просмотр этих лент позволяет бороться с вредными привычками.

В список наиболее мотивирующих и вдохновляющих картин включили «Форреста Гампа», «Рокки» и «Коко до Шанель». Тем, кто переживает болезненный разрыв, порекомендовали к просмотру «Дневник памяти», «Проблеск надежды», «Привидение» и «Прерванную жизнь». Культовый фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» оказался полезен при борьбе с неврозом, а лента «Унесенные ветром», по мнению психологов, помогает справиться со стрессом.

Отмечается, что среди 30 опрошенных специалистов 24 заявили, что используют кинотерапию. Положительный эффект от нее объяснили тем, что ленты помогают «вскрыть» эмоции пациента, а также позволяют человеку увидеть отражение собственной жизни на экране.

Весной 2019 года пользователи Redditt обсудили самые страшные фильмы, оставившие неизгладимые впечатления на всю жизнь. Среди самых «ломающих психику» картин были названы «Сияние» и несколько частей «Пункта назначения».

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