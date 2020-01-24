Немецкий актер Тиль Швайгер обвинил США в попытках помешать сближению России и Германии. Артист выступил в эфире передачи ведущего Маркуса Ланца на телеканале ZDF.

Швайгер назвал президента США Дональда Трампа невыносимым человеком, подчеркнув, что тот стал первым политиком, открыто признавшим, что «Америка стоит превыше всего».

«Не важно, демократ или республиканец — американцы всегда придерживались этого принципа. А также они придерживаются такого принципа: "Мы должны помешать сближению Германии и России"», — заявил актер.

Тиль Швайгер известен ролями в фильмах «Достучаться до небес», «Гонщик», «Значит, война» и «Бесславные ублюдки». Он также снял 11 фильмов с собой в главной роли, среди них «Босиком по мостовой», «Красавчик» и «Соблазнитель».

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