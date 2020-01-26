Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые после казни дяди появился на публике со своей тетей Ким Гён Хи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Вместе с племянником она посетила праздничный концерт по случаю лунного Нового года. На опубликованных агентством кадрах Ким Гён Хи сидит рядом с супругой лидера КНДР Ри Соль Чжу, через кресло от Ким Чен Ына.
Ким Гён Хи — дочь основателя КНДР Ким Ир Сена и сестра Ким Чен Ира, руководившего Северной Корей с 1994 по 2011 год, считается одним из самых влиятельных лиц в стране. Ким Гён Хи была замужем за Чан Сон Тхэком, которого казнили 12 декабря 2013 года по обвинению в коррупции и распутном образе жизни.
За пределами КНДР казнь Чан Сон Тхэка сочли эпизодом борьбы за власть в высших эшелонах власти Северной Кореи.