Суд подтвердил право России на бренд водки «Столичная»

Верховный суд Нидерландов подтвердил право России использовать бренд водки «Столичная» на территории Бенилюкса. Об этом сообщает издание Financial Times.
Как сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», жалоба бизнесмена Юрия Шефлера на решение апелляционного суда в пользу России была отклонена. Согласно ему, принадлежащая Шефлеру компания SPI Group должна была прекратить продажу своей продукции под брендом «Столичная» в регионе Бенилюкс и выплатить России всю полученную с 1999 года прибыль от продажи товаров под брендами Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya.
Кроме того, нидерландский суд обязал компанию выплатить России 145 тысяч евро.
Судебная тяжба между государственным ВВО «Союзплодоимпорт» и Шефлером началась в 2003 году. Бизнесмен получил права на 43 советских водочных марки в 1997 году, приобретя их у предприятия. Сумма сделки составила 300 тысяч долларов. В 2001 году Россия признала эту продажу незаконной.
В 2015 году районный суд Роттердама постановил, что бренды Stolichnaya и Moskovskaya принадлежат России, и обязал передать права на них, либо ежегодно выплачивать штраф в размере 100 тысяч евро и дополнительный ежедневный штраф в размере 50 тысяч евро. В 2018 году нидерландский суд подтвердил право российского государства на использование торговой марки.
Шефлер включен Forbes в рейтинг богатейших людей России с капиталом 1,6 миллиарда долларов.