Суд подтвердил право России на бренд водки «Столичная»

Верховный суд Нидерландов подтвердил право России использовать бренд водки «Столичная» на территории Бенилюкса. Об этом сообщает издание Financial Times.

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Как сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», жалоба бизнесмена Юрия Шефлера на решение апелляционного суда в пользу России была отклонена. Согласно ему, принадлежащая Шефлеру компания SPI Group должна была прекратить продажу своей продукции под брендом «Столичная» в регионе Бенилюкс и выплатить России всю полученную с 1999 года прибыль от продажи товаров под брендами Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya.

Кроме того, нидерландский суд обязал компанию выплатить России 145 тысяч евро.

Судебная тяжба между государственным ВВО «Союзплодоимпорт» и Шефлером началась в 2003 году. Бизнесмен получил права на 43 советских водочных марки в 1997 году, приобретя их у предприятия. Сумма сделки составила 300 тысяч долларов. В 2001 году Россия признала эту продажу незаконной.

В 2015 году районный суд Роттердама постановил, что бренды Stolichnaya и Moskovskaya принадлежат России, и обязал передать права на них, либо ежегодно выплачивать штраф в размере 100 тысяч евро и дополнительный ежедневный штраф в размере 50 тысяч евро. В 2018 году нидерландский суд подтвердил право российского государства на использование торговой марки.

Шефлер включен Forbes в рейтинг богатейших людей России с капиталом 1,6 миллиарда долларов.

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