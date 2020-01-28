Стали известны время и место похорон Всеволода Чаплина

Протоиерея Всеволода Чаплина похоронят 29 января на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом говорится на сайте храма Феодора Студита, настоятелем которого он был.
Согласно сообщению, около 08:00 29 января начнется литургия, после чего состоится отпевание священника.
С 14:00 до 15:30 в ритуальном зале Троекуровского кладбища запланированы гражданская панихида и прощание, затем пройдет погребение.
О смерти протоиерея Всеволода Чаплина стало известно 26 января. Как рассказал прихожанин храма, перед смертью у священника случился астматический приступ — он сел на лавочку, стал задыхаться, посинел и упал. Вызванная Чаплину скорая констатировала смерть.
Согласно предварительным результатам вскрытия, Чаплин умер из-за острой ишемической болезни сердца. Кроме того, у него были сахарный диабет и астма.