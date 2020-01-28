Стали известны время и место похорон Всеволода Чаплина

Протоиерея Всеволода Чаплина похоронят 29 января на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом говорится на сайте храма Феодора Студита, настоятелем которого он был.

Согласно сообщению, около 08:00 29 января начнется литургия, после чего состоится отпевание священника.

С 14:00 до 15:30 в ритуальном зале Троекуровского кладбища запланированы гражданская панихида и прощание, затем пройдет погребение.

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О смерти протоиерея Всеволода Чаплина стало известно 26 января. Как рассказал прихожанин храма, перед смертью у священника случился астматический приступ — он сел на лавочку, стал задыхаться, посинел и упал. Вызванная Чаплину скорая констатировала смерть.

Согласно предварительным результатам вскрытия, Чаплин умер из-за острой ишемической болезни сердца. Кроме того, у него были сахарный диабет и астма.

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