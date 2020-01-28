Кремль усомнился в скорой нормализации отношений с Украиной

В Кремле усомнились в скорой нормализации отношений с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС во вторник, 28 января.

«Несмотря на такую робкую позитивную динамику в контактах глав двух государств, отношения еще далеки от устойчивого тренда на нормализацию, к нашему сожалению», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, скажутся ли на двусторонних отношениях слова президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.

27 января Владимир Зеленский заявил, что в развязывании войны наравне с фашистской Германией виноват Советский Союз. Он добавил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов». «Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», — отметил президент Украины на брифинге после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

В 2019 году Польша не пригласила Россию на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, из-за современного политического контекста. Согласно официальной версии Варшавы, СССР в сентябре 1939 года напал на страну вместе с нацистской Германией. Современное польское государство считает, что Россия имеет иной взгляд на историю Второй мировой.

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