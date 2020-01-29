Из-за редкой болезни хихиканье стало вызывать у школьницы паралич

Врачи предупредили школьницу из американского штата Индиана, что хихиканье может вызвать у нее кратковременный паралич. Об этом сообщает издание Daily Mail.

15-летняя Джордан Кумер (Jordan Coomer) страдает нарколепсией — заболеванием нервной системы, которое сопровождается внезапными приступами сна. Каждые два часа девушку охватывает непреодолимая сонливость, и она засыпает на 20 минут.

Редкая болезнь поразила Джордан в 2017 году, когда ей было 12 лет. Она стала засыпать на уроках, во время общения с матерью и при выполнении домашней работы. «Иногда она плакала, потому что ей хотелось что-то делать, но для этого просто не хватало сил», — вспоминает ее мать.

Спустя десять месяцев после появления первых симптомов у Джордан диагностировали нарколепсию. По мнению врачей, болезнь могла развиться после ангины, которой она переболела летом 2016 года.

Помимо приступов сна, у девушки бывает катаплексия — кратковременная утрата мышечного тонуса в результате сильных эмоций. Обычное хихиканье может закончиться полным оцепенением, которое продолжается от нескольких секунд до 30 минут. Все это время Джордан остается в сознании, но не может ни двигаться, ни кричать.

«У меня есть мечты, столько всего хочется сделать, поэтому было тяжело узнать о болезни, которая, в конечном счете, будет до конца жизни влиять на меня и то, что я делаю», — признается девушка. Несмотря на нарколепсию, она отлично учится, занимается спортом и ездит на лошади.

В 2019 году сообщалось, что врачи в течение нескольких месяцев искали причину болезни, которой страдает 17-летняя жительница Австралии Алексис Харрисон. У девушки идет кровь из глаз и изо рта, а также случаются припадки.

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