Молодой человек попал в больницу после шлепка девушки

Житель китайского города Гуанчжоу, провинция Гуандун, попал в больницу после шлепка девушки. Об этом сообщает AsiaOne.

27-летний Май обратился к врачам с жалобами на боль в груди и затрудненное дыхание. По его словам, проблемы начались накануне, когда девушка игриво шлепнула его по животу. Он рассчитывал, что после отдыха почувствует себя лучше, однако боль лишь усилилась.

После обследования у молодого человека обнаружили врожденную диафрагмальную грыжу — порок развития диафрагмы, при котором грудная клетка не отделена от брюшной полости. Из-за шлепка некоторые органы Мая переместились из брюшной полости в грудную клетку. Чтобы вернуть их на место и восстановить целостность диафрагмы, понадобилась хирургическая операция.

В сентябре сообщалось, что пятилетняя девочка из британского города Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, умерла от редкой врожденной болезни, которую врачи принимали за кишечную инфекцию. У девочки также была врожденная диафрагмальная грыжа.

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