Пьяную актрису из «Шанхайских рыцарей» выгнали с церемонии награждения

Британскую актрису Элисон Кинг выгнали с церемонии награждения Национальной телевизионной премии за то, что та появилась на мероприятии пьяной. Об этом сообщает Mirror.

46-летнюю артистку вывели из помещения до завершения церемонии вручения премии. Очевидцы отметили, что она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Британским зрителям Кинг наиболее известна по роли Карлы Коннор в сериале «Улица коронации». Помимо этого, она сыграла в сериалах «Холодные ступни», «Любовь на шестерых» «По болезни» и «Стюардессы», а также появилась в фильмах «Шанхайские рыцари», «Толстушки» и «Последний контракт».

В марте 2018 года журналисты заметили британского актера Кита Харингтона разгуливающим по проезжей части в Париже. Артист находился в крайне нетрезвом состоянии.

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