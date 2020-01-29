Названа причина смерти 21-летней артистки Лексии Алиджай (Lexii Alijai). Об этом сообщает портал E! News.

Рэперша скончалась 1 января в одном из отелей Миннеаполиса. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, это произошло из-за того, что она смешала опиоидные анальгетики и алкоголь. Смерть исполнительницы признали случайной.

В 2017-м году молодая певица выпустила свой первый полноформатный альбом Growing Pains. Кроме того, дискография Алиджай включала четыре микстейпа. Среди них — Super Sweet 16s, In the Meantime, Feel∙Less, Joseph's Coat.

Лексия — внучка музыканта Роджера Траутмана, основателя американской фанк-группы Zapp.

8 декабря 2019 года стало известно о смерти 21-летнего рэпера Juice WRLD. Сообщалось, что он скончался от передозировки опиодными болеутоляющими Percocet. Музыкант употребил сразу несколько таблеток, чтобы полиция не нашла их во время обыска в его частном самолете.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!