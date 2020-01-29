92-летний россиянин женился на 81-летней возлюбленной и вскоре умер

В Омске 92-летний россиянин скончался вскоре после свадьбы с 81-летней возлюбленной. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Россиянин оказался самым старшим женихом среди омичей, сыгравших свадьбу в 2019 году. До этого он полтора года был вдовцом после первого брака. Его 81-летняя невеста, по информации, полученной журналистами в управлении ЗАГС Омской области, развелась около десяти лет назад. Они прожили в браке недолго — через несколько месяцев после бракосочетания в январе 2020 года омича не стало.

Всего в 2019 году в Омске сыграли свадьбу 38 мужчин и 13 женщин зрелого возраста — от 75 лет и старше. Начальник управления ЗАГС Омской области Наталья Биляченко соообщила, что самая большая разница в возрасте между молодоженами составляла 37 лет, когда жених был старше невесты, и 23 года, когда невеста была старше жениха.

Чаще всего на территории региона женились мужчины 29-35 лет и выходили замуж женщины 18-24 лет.

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