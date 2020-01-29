Оценены последствия смертельного вируса для Украины

Новый китайский коронавирус почти никак не отразится на экономике Украины и не причинит ей серьезных последствий. Такую оценку смертельному заболеванию дал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства республики Тимофей Милованов. Его слова приводит портал «Страна.ua».

Милованов объяснил, что это связано с низким уровнем внешнего туризма в стране. По его оценке, туризм составляет только два процента от ВВП. «На товарооборот пока что мы не прогнозируем негативного влияния», — добавил министр.

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Вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. За несколько недель болезнь распространилась: случаи заражения зафиксированы в десятке стран. По последним данным, число инфицированных превысило 4,5 тысячи человек, умерших — больше сотни. Эксперты считают, что китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его появления оценивается как высокий.

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