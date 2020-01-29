Актер из «Школы выживания» вломился в чужой дом после употребления метамфетамина

Американский актер Шон Уайсс вломился в чужой дом после употребления метамфетамина. Об этом сообщает Page Six.

Уточняется, что инцидент произошел в Калифорнии. Артиста из «Школы выживания» арестовали после того, как он проник в гараж и забрался в машину неизвестного мужчины, разбив окно. По словам полицейских, в это время он находился в состоянии наркотического опьянения.

Летом 2018 года Уайсса арестовали за употребление запрещенных веществ. Вскоре актер начал проходить лечение в реабилитационном центре, однако спустя несколько месяц был вновь арестован за кражу в магазине.

Помимо «Школы выживания», 41-летний Шон Уайсс снимался в таких проектах, как «Хулиганы и ботаны», «Сабрина — маленькая ведьма», «Чарльз в ответе», «Могучие утята», «Расследование Джордан» и «Факультет».

12 января сообщалось, что рэпер Trick Daddy на автомобиле Range Rover протаранил несколько дорожных знаков и проехал на красный свет. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили артиста спящим за рулем. Позднее у него в личных вещах нашли кокаин.

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