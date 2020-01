Рэпер Trick Daddy протаранил дорожные знаки, уснул и был задержан с кокаином

Американский хип-хоп-исполнитель Морис Янг, более известный под псевдонимом Trick Daddy, задержан полицией города Майами, штат Флорида, за вождение в состоянии алкогольного опьянения и хранение кокаина. Об этом сообщает ABC News в воскресенье, 12 января.

Отмечается, что рэпер на автомобиле Range Rover протаранил несколько дорожных знаков и проехал на красный свет. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили Янга спящим за рулем. Исполнитель заявил, что перед поездкой выпил в клубе, однако отказался проходить медицинское освидетельствование.

Музыканта доставили в полицейский участок, после чего у него в личных вещах обнаружили кокаин. Он уже находился в розыске за вождение в нетрезвом виде.

Trick Daddy наиболее известен по хиту I am a Thug, вышедшему в 2001 году и занявшему 17-е место в топе Billboard Hot 100, и композициям Nann Nigga, Thug Holiday, Bet That и Let's Go. В его дискографии восемь студийных альбомов.

