Дочь казахского олигарха оштрафовали в Лондоне за преданность отцу

Суд Лондона оштрафовал дочь казахского олигарха Александра Машкевича Анну на 800 фунтов стерлингов (66 тысяч рублей) за преданность отцу. Она отказалась предоставить документы, которые бы могли лечь в основу обвинения против него, пишет Bloomberg.
Среди данных, которые суд требовал от 37-летней Анны Машкевич, была переписка с отцом за последние 10 лет, а также записи в календаре. Женщина отказалась предоставить их, ссылаясь на прописанное в британском законодательстве «разумное оправдание».
Однако сторона обвинения отказала адвокату в таком праве, в связи с чем судья выразил удовлетворение. По его словам, это произошло в полном соответствии с уголовным правом.
В свою очередь, Анна Машкевич утверждает, что полностью сотрудничала со следствием и уже передала ему все документы, о которых ей изначально говорили прежние адвокаты. В настоящий момент ее интересы представляют другие юристы. В процессе по делу отца Машкевич не является обвиняемой.
Миллиардер Александр Машкевич, имеющий гражданство Казахстана, Израиля и Канады и проживающий в Тель-Авиве, обвиняется в подкупе властей Демократической Республики Конго. По версии обвинения, основанная им компания Eurasian Natural Resources Corporation пыталась таким образом получить доступ к медным рудникам.