Бывший СССР
 
Последние новости
В Китае не осталось не зараженных новым вирусом провинций
Телеведущий гарантировал христианам божественную защиту от коронавируса
Боец MMA вспомнил изнуряющий спарринг с Нурмагомедовым
Российский чиновник пригрозил «набить морду» коллеге за негатив в соцсети
Школьные знания помогли дочери спасти отца от смерти
Раскрыта тайна загадочной структуры на Марсе
На Украине заявили о разделении детей на три сорта
Звезда популярного телешоу умерла от рака
Сестра жертвы Холокоста назвала фотографии освобождения Освенцима подделкой
Новости партнеров

Украинские националисты получили половину бюджета Минкульта

Перейти в «Мою Ленту»

Министерство культуры Украины выделило половину бюджетных средств ультраправым и националистическим группировкам на развитие молодежных и детских организаций. Об этом пишет интернет-издание Strana.ua.

По итогам заседания комиссии при Минкульте 28 января организации «националистической направленности» получили около восьми миллионов гривен (около 20 миллионов рублей) из 20 миллионов гривен (около 50 миллионов рублей), заложенных в бюджет. Всего средства распределялись между 165 проектами молодежных и детских общественных организаций.

Как сообщается, многие из националистических организаций ранее уже получали бюджетное финансирование, в том числе и в рамках конкурса — проектов национально-патриотического воспитания на 2020-й год.

В июле 2019 года украинское правительство обвинили в тайном финансировании ультраправых экстремистских групп под видом образовательных программ. По данным расследовательской группы Bellingcat, Кабмин выделял средства в рамках программы «национально-патриотического воспитания» молодежи. В расследовании указали, что подобные гранты используются для наращивания влияния националистов и привлечения новых сторонников.

Летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение объединить три министерства — культуры, информационной политики, а также молодежи и спорта.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Минкульт выделил националистам половину бюджета на молодежные организации
Украинский Минкульт усилится
Правительство Украины заподозрили в тайном финансировании радикалов
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0126 января
Полицейский с пистолетом останавливает на улице прохожих для обыска. 15.12.1905

«Озверевшие драгуны стреляли в людей»

Уличные бои и массовые расстрелы. Почему в Латвии с гордостью вспоминают революцию 1905 года?
06:03Сегодня

На Украине заявили о разделении детей на три сорта

03:25Сегодня

На Украине завели дело против Обамы

01:49Сегодня

От Зеленского потребовали объясниться за отдых в Омане

Бывший СССР00:0224 января

Карательная история

Советский партизан казнил пособников нацистов. За это 50 лет спустя Латвия посадила его в тюрьму
18:5229 января

Эстонский депутат потерял доступ к тайнам НАТО из-за поездок в Россию

16:3129 января

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

15:5829 января

Украина отправит в поход на Крым «тех, кто уже пожил»

Бывший СССР00:0321 января

«Все корчат из себя украинцев»

Половина жителей Украины говорит на русском. Но их детям запретили учиться на родном языке
15:1129 января

Украинские контрразведчики вывезли из ДНР бывшего министра

14:5029 января

Украина обвинила Россию в использовании «живых щитов» в Крыму

14:3629 января

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера во Львове

Россия
Российский чиновник пригрозил «набить морду» коллеге за негатив в соцсети
«К нам отношение, как к обслуге»
Женщины в России работают много и тяжело. Почему у них меньше прав, чем у мужчин?
В России сравнили США с беззубым псом
Михаил ИгнатьевПутин уволил скандального главу Чувашии
Игнатьев угрожал журналистам, унижал спасателей и за десять дней потерял доверие президента
Путин разрешил россиянам охотиться с луком и стрелами
«Если людей хотя бы не трогать — они выплывут»
Почему миллионы россиян скрывают свою жизнь от государства
Помилованная Путиным израильтянка вышла из колонии
Все материалы
Мир
Сестра жертвы Холокоста назвала фотографии освобождения Освенцима подделкой
Men walk past newly painted murals on the 64th anniversary of "Nakba", Arabic for catastrophe, the term used to mark the events leading to Israel's founding in 1948, in Gaza City, Tuesday, May 15, 2012. Hundreds of thousands of Palestinians fled or were forced from their villages during the war over Israel's 1948 creation, an event they commemorate every year as their "Nakba". (AP Photo/Dusan Vranic)Свобода по-американски
Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
Количество жертв коронавируса увеличилось на четверть
«Америка не может не ответить»
Шахиды, мертвый генерал и жажда мести. Как Иран готовился к Третьей мировой и что из этого вышло
Палестина выступит в ООН против «сделки века»
США раскрыли условия «сделки века»
Палестина получит независимость и землю, Израиль — мир и Иерусалим
Джонсон рассказал о намерении «уважительно» отпраздновать Brexit
Все материалы
Бывший СССР
Украинские националисты получили половину бюджета Минкульта
Полицейский с пистолетом останавливает на улице прохожих для обыска. 15.12.1905«Озверевшие драгуны стреляли в людей»
Уличные бои и массовые расстрелы. Почему в Латвии с гордостью вспоминают революцию 1905 года?
На Украине заявили о разделении детей на три сорта
Карательная история
Советский партизан казнил пособников нацистов. За это 50 лет спустя Латвия посадила его в тюрьму
На Украине завели дело против Обамы
«Все корчат из себя украинцев»
Половина жителей Украины говорит на русском. Но их детям запретили учиться на родном языке
От Зеленского потребовали объясниться за отдых в Омане
Все материалы
Экономика
Вино оказалось под угрозой исчезновения
«Главное, чтобы нас в иностранные агенты не записали»
Бывший сотрудник КГБ изменил свою жизнь и придумал, как узнать о россиянах еще больше
Европа заставит компании отчитываться об экологии
Голубой бум
Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
Самый привлекательный металл попал под подозрение
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
В KFC появится искусственная курица
Все материалы
Силовые структуры
Названы самые популярные у автоугонщиков места краж
Великолепная семерка
Лучшие агенты КГБ годами тайно работали по всему миру. Теперь их имена решили рассекретить
В Москве объявили план «Перехват» из-за нападения на бизнесмена
Андрей АлабушевАкадемика РАН и его жену убили в Ростовской области
На них напали прямо в квартире. Супруги могли стать жертвами грабителей
Подброшенные журналисту Голунову наркотики похитили из вещдоков
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Осужденный на 15 лет россиянин сбежал из суда
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта тайна загадочной структуры на Марсе
«Титаник» Третьего рейха
Как крупнейшая морская катастрофа XX века унесла жизни 10 тысяч человек
Три из пяти «способных уничтожить мир за 30 минут» АПЛ оказались из России
«Самые страшные голодные дни»
Детьми они пережили ад. Рассказы малолетних узников еврейских гетто и нацистских концлагерей
Российскую «Ангару» предложили уничтожить
Прирожденные убийцы
Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова?
Mail.ru выпустила умную колонку
Все материалы
Спорт
Боец MMA вспомнил изнуряющий спарринг с Нурмагомедовым
Коби навсегда
Легендарный Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Как он покорил спортивный мир и получил Оскар
Аршавина обвинили в попытке выгнать двухлетнюю дочь из квартиры
«Заложники интриг и политики»
 
Российских легкоатлетов предложили лишить Олимпиады-2020
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легенда НБА и его дочь разбились при крушении вертолета
UFC стал жертвой хакеров
Все материалы
Культура
Актер из «Друзей» оправдался за расизм в сериале
Эдуард Ратников«Вот тебе 500 долларов, иди делай бизнес в Америке»
Как россиянин поработал с AC/DC, Metallica и покорил США
Актер из «Школы выживания» вломился в чужой дом после употребления метамфетамина
«Мы на жизнь смотрим одним непрерывным кадром»
Как снять Первую мировую войну одним планом и получить 10 номинаций на Оскар: интервью Сэма Мендеса
Расставшуюся с арабским миллиардером Рианну заподозрили в романе с A$AP Rocky
Песня сброда
Изнасилования, интриги и коррупция: что творится за кулисами главной музыкальной премии мира
Сильвестр Сталлоне поседел
Все материалы
Интернет и СМИ
Звезда популярного телешоу умерла от рака
Новые боги хайпа
TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает?
Число пользователей Facebook достигло трети населения планеты
Странные времена
Молодость, смерть и катастрофы на снимках лучших фотографов мира
Россияне перечислили самые раздражающие окружающих вещи
Мастера на все руки
 
Игрок КВН в 25 лет перенес инсульт и впал в кому
Все материалы
Ценности
Эмили Ратаковски снялась в рекламе в прозрачном белье
Кара ДелевиньЗамкнутый круг
Как самое желанное украшение превратилось в символ богатства и власти
Мужчины полюбили еще один женский тренд
«Я пас коров, а теперь возглавляю Советский Союз»
Вышиванки, швейцарские часы и иномарки: как жил Хрущев
Жест «единственной красавицы Кардашьян» сочли глумлением над смертью Коби Брайана
Последняя провокация
Он раздевал жену президента и одевал Мадонну: какой след в мире моды оставил хулиган Жан-Поль Готье
Цена придуманных Коби Брайантом кроссовок достигла 60 миллионов рублей
Все материалы
Путешествия
Пассажиры рухнувшего в океан самолета чудом спаслись и попали на видео
Передвижение во время бури. Австралийская антарктическая экспедиция, 1912Полюс недоступности
Роды во льдах, операция голыми руками и отважный кот Негр: невероятные истории покорения Антарктиды
Путешественники назвали самые желанные места отдыха в России
«Я здесь, и мне отсюда не уехать»
Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом
Вылетевший в Россию самолет столкнулся со стаей птиц
Фрагмент картины Игоря Пшеничного «Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске»Из Витуса в Ивана
Как великий путешественник пожертвовал жизнью ради открытия Русской Америки
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за коронавируса
Все материалы
Из жизни
Школьные знания помогли дочери спасти отца от смерти
«У нас была только надежда на успех»
Как легенда об огромных залежах золота обернулась чередой смертей, потерей миллиардов и обвалом бирж
Пенсионер разобрал гараж и нашел старинное сокровище
«Тут об успехе говорят без остановки, о неудачах — молчат»
История россиянина, перебравшегося в Канаду
Мужчина решил показать соседям свою огромную змею и погиб
Джим Спрингер и Джим ЛьюисПараллельные жизни
Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
Раскрыто загадочное исчезновение английского аристократа-убийцы
Все материалы
Внешность и салон нового Kia Sorento показали до дебюта
Как подготовить Волгу для ралли Монте-Карло
Провожаем экипажи «двадцать первых» Волг на ралли Monte-Carlo Classique
Представлен новый Seat Leon
BMW выбрала в России лучшие кастом-байки
Уникальные мотоциклы построили на основе культовой модели R nineT
«Русский Prado» от УАЗа получит новую коробку передач
Лучшие тюнинг-проекты января 2020
Спортивный Multivan, безумный светящийся Prius и еще шесть эффектных доработок января
Все материалы
Дом
Стало известно о российской банде «маминых подруг»
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
«Разрушительные» вечеринки ужаснули жителей американского города
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Вице-премьер объяснил свои слова о реновации во всей России
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Российский регион ввел льготную ипотеку для семей с новорожденными
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы