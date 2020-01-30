Украинские националисты получили половину бюджета Минкульта

Министерство культуры Украины выделило половину бюджетных средств ультраправым и националистическим группировкам на развитие молодежных и детских организаций. Об этом пишет интернет-издание Strana.ua.

По итогам заседания комиссии при Минкульте 28 января организации «националистической направленности» получили около восьми миллионов гривен (около 20 миллионов рублей) из 20 миллионов гривен (около 50 миллионов рублей), заложенных в бюджет. Всего средства распределялись между 165 проектами молодежных и детских общественных организаций.

Как сообщается, многие из националистических организаций ранее уже получали бюджетное финансирование, в том числе и в рамках конкурса — проектов национально-патриотического воспитания на 2020-й год.

В июле 2019 года украинское правительство обвинили в тайном финансировании ультраправых экстремистских групп под видом образовательных программ. По данным расследовательской группы Bellingcat, Кабмин выделял средства в рамках программы «национально-патриотического воспитания» молодежи. В расследовании указали, что подобные гранты используются для наращивания влияния националистов и привлечения новых сторонников.

Летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение объединить три министерства — культуры, информационной политики, а также молодежи и спорта.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!