Украинский Минкульт усилится

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею объединения трех министерств — культуры, информационной политики, а также молодежи и спорта. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

«Структура этого появится в ближайшее время, когда будет новое правительство. У нас уже есть наше видение этого процесса и разработки наши», — заверил глава государства.

В ближайшее время на Украине будет сформировано новое правительство, которое будет подконтрольно Зеленскому благодаря победе пропрезидентской партии «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду, прошедших 21 июля.

В сентябре прошлого года российский Минкульт лишился влияния на сферу туризма после того, как из его подчинения было выведено Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Согласно указу президента Владимира Путина ведомство перешло под контроль Минэкономразвития.

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