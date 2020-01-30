Российский чиновник пригрозил «набить морду» коллеге за негатив в соцсети

В Карелии заместитель главы администрации Олонецкого района Юрий Минин пригрозил «набить морду» депутату города Олонец Игорю Некину за возможные критикующие комментарии о деятельности чиновника в интернете. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на местные СМИ.

На заседании олонецкого горсовета 28 января по поводу организации вывоза мусора Минин выступил с докладом. После его завершения чиновник пообещал «набить морду» Некину, если он еще раз будет критиковать деятельность чиновника в интернете.

Затем в беседе с изданием Некин подтвердил данные о конфликте с Мининым. Однако он заверил, что этот вопрос решен. «Он признал, что был не прав, что не надо было так говорить», — сказал он.

Сам Минин объяснил, что угрожал депутату не как народному избраннику, а как администратору местного паблика в социальной сети «ВКонтакте». Чиновник рассказал, что предупреждал о том, что «набьет морду» Некину, если тот как модератор не будет удалять негативные комментарии в адрес своего коллеги.

«Когда была задета моя честь и профессиональная гордость, я не смог сдержаться», — объяснил Минин.

В ноябре 2019 года глава администрации Олонецкого муниципального района Карелии Сергей Прокопьев рассказал, что «пристрелил бы» тех, кто жалуется властям на нерешенные проблемы для того, чтобы успокоить население. Позже он назвал провокацией появление в СМИ такой информации и пригрозил подать в суд.

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