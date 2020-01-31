Американца Льюса Четвертого поймали в шахте петербургского метро

78.ru

В Санкт-Петербурге американца и россиянина поймали при попытке залезть в вентиляционную шахту метро — обоих арестовали на пять суток. Об этом объединенная пресс-служба городских судов сообщила в своем Telegram-канале.

Суд установил, что гражданин США Льюис Четвертый Харви Свитлэнд и россиянин Таири Радзуэла 30 января закрыли датчик движения фольгой и взломали решетку вентиляционного киоска. Они объяснили, что гуляли и увидели проем в будке метро, и из интереса решили спуститься. В этот момент они услышали требование покинуть шахту. Момент проникновения попал на видео, его опубликовало издание 78.ru.

Свитлэнда и Радзуэла признали виновными в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 20.17 КоАП («Самовольное проникновение на подземный или подводный объект, охраняемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о ведомственной или государственной охране, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния»).

Ранее в Якутске мужчина уронил валенки в вентиляционную шахту многоквартирного дома, полез за ними и упал вниз головой. Пролетев около 28 метров, он застрял в стене на уровне первого этажа. После извлечения якутянина госпитализировали. Он остался жив благодаря тому, что упавшие валенки смягчили падение.

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