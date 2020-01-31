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Путин оценил призыв Силуанова к бережливости

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Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин оценил призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости. Его слова передает РИА Новости.

На заседании совета по развитию местного самоуправления Силуанов сослался на слова депутата Госдумы Виктора Кидяева о том, что «надо беречь каждый рубль». «Вот я с этим полностью согласен», — заявил министр. После этого участники встречи засмеялись. «Кто бы сомневался», — ответил ему Путин.

Ранее Антон Силуанов заверил, что расходы, которые потребуются на реализацию мер из послания Владимира Путина, не отразятся на макроэкономической и бюджетной стабильности. По словам министра, на реализацию плана потребуется 4 триллиона 128,2 миллиарда рублей.

Во время послания Федеральному собранию, которое было оглашено 15 января, Путин анонсировал, в частности, увеличение материнского капитала, распространение его на семьи с первенцем, обеспечение учащихся младших классов бесплатным горячим питанием, а также расширение поддержки семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

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