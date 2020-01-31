Группа Limp Bizkit приедет в Москву

В московском Дворце спорта «Мегаспорт» состоится концерт американской группы Limp Bizkit. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие запланировано на 22 февраля. Билеты на концерт можно приобрести на сайте mega-bilet.ru.

Как отмечают организаторы, последний раз группа приезжала в Россию в 2015 году.

Limp Bizkit — американская рэп-метал группа, основанная в 1994 году. На сегодняшний день коллектив выпустил пять студийных альбомов, в мире было продано более 40 миллионов копий их пластинок. Команда трижды номинировалась на премию «Грэмми».

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