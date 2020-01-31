Выигрыш в лотерею позволил одинокой медсестре завести ребенка

Жительница английского города Ноттингем, графство Ноттингемшир, потратила свою долю семейного выигрыша в лотерею на то, чтобы завести ребенка. Об этом сообщает издание The Sun.

В августе 2016 года семья 39-летней медсестры Ребекки Браун (Rebecca Brown) выиграла в лотерею миллион фунтов стерлингов (83,2 миллиона рублей). Куш они разделили поровну между Ребеккой, ее 37-летней сестрой Джули и их родителями — 63-летней матерью Ивонной и 64-летним отцом Девидом. Доля Ребекки составила 250 тысяч фунтов стерлингов (20,8 миллиона рублей).

Врачи сказали Ребекке, что ей пора задуматься о детях после того, как мазок выявил у нее предраковые клетки в шейке матки. Одинокая медсестра обратилась за консультацией в перинатальный медицинский центр и решилась зачать ребенка при помощи экстракорпорального оплодотворения. Процедура обошлась ей в 12 тысяч фунтов (998,6 тысячи рублей) и была оплачена из выигранных в лотерею средств.

В результате у Браун родилась дочь, которую она назвала Этель.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Дарем, штат Северная Каролина, выиграла в лотерее миллион долларов (63,4 миллиона рублей). В августе 2018 года она уже выигрывала в лотерею четыре миллиона долларов (253,8 миллиона рублей).

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