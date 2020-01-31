В мире разлюбили черный чай

Англо-нидерландский пищевой концерн Unilever собирается пересмотреть свой чайный бизнес. В частности, это касается брендов PG Tips и Lipton, сообщает Reuters.

В компании указали, что спрос на традиционный черный чай на развитых ранках мира упал из-за изменения предпочтений потребителей: покупатели разлюбили обычный чаи, и все большую популярность набирают травяные смеси.

Материалы по теме На всех не хватит Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену

Unilever — один из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии. Он владеет такими торговыми марками, как Glorix, Domestos, Cif, Dove, Sunsilk, Timotei, Rexona, а также Calve и Lipton. В 2015 году компания объявила об увеличении на четверть стоимости чая марок Lipton, Brooke Bond и «Беседа». Так хотели компенсировать увеличение затрат на закупки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



