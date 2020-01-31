Аэропорт Шереметьево перевел все китайские рейсы в отдельный терминал

Московский аэропорт Шереметьево 31 января перевел все китайские рейсы в отдельный терминал — F. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на пресс-службу аэропорта. При этом все международные рейсы, кроме китайских, переведены из терминала F в терминалы D, E и С.

«Сегодня, 31 января 2020 года, в рамках реализации мероприятий по профилактике распространения коронавируса аэропорт Шереметьево перевел все рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", China Southern Airlines и Hainan Airlines, выполняемые с 17:00 по московскому времени 31 января 2020, по направлениям в Китай из Терминалов D и E в Терминал F», — сообщила пресс-служба.

В этом терминале будет обслуживаться 18 рейсов на вылет и прилет по китайским направлениям.

В Шереметьево приняты меры реагирования и диагностики вируса из Китая. Так, все терминалы оснащены тепловизорами для измерения дистанционной термометрии, налажен механизм госпитализации в инфекционные больницы, медпункты оснащены противочумными костюмами, медицинскими масками и перчатками.

Кроме того, в аэропорту подготовлены изоляторы с отдельным перроном, чтобы исключить смешение потоков здоровых и инфицированных пассажиров. Чистка помещений проводится с применением дезинфицирующих средств.

