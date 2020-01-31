Захватившего в заложники 20 детей мужчину застрелили

Жителя индийского штата Уттар-Прадеш Суреша Батама, взявшего в заложники более 20 детей, застрелили. Об этом сообщает India Today.

Один из местных жителей пытался начать переговоры с мужчиной, однако злоумышленник открыл огонь и ранил парламентера в ногу. Когда дом Батама окружили сотрудники правоохранительных органов, он обстрелял и их, а затем бросил ручную гранату. В результате трое полицейских получили ранения.

Мужчина был уничтожен в ходе спецоперации. По предварительным данным, дети не пострадали.

Суреш Батам взял детей в заложники 30 января. Они были приглашены на день рождения его дочери. Когда местные жители попытались помочь несовершеннолетним и открыть дверь дома, Батам открыл по ним огонь. Известно, что захватчик ранее обвинялся в убийстве.

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